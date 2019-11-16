Музыка

REGNUMREGNUMАксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.
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с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

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Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

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ТК Звезда07:58

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Газета.Ru07:10

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News.ru07:09

На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

Lenta.ru08:58

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Говорит Москва07:01

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59
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