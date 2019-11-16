Музыка

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Напомним, что ранее Бузова во время концерта в Москве заявила, что свою следующую песню на английском языке она исполнит уже на Евровидении.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

Подробнее о событии

На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

Lenta.ru08:58

На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

ТК Звезда07:58

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

News.ru07:09

Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»

Газета.Ru07:10

Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

Московский Комсомолец07:07

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Говорит Москва07:01

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия 21:45
ЖКХ

В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением

RT на русском 10:34
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новости вчера в 03:57
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Политика

Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК 22:51
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

Известия 21:12
Космос

Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Популярная механика 08 ноября в 19:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru 12:25
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром от Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru 16:14
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» лишил бонусных баллов и исключил из программы лояльности Михаила Галина, хозяина толстого кота Виктора, которого сотрудники авиакомпании отказывались пускать в салон самолёта из-за веса животного.
REGNUM 14 ноября в 20:56
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 15:11
Происшествия

18-летняя чемпионка Украины по боксу погибла под поездом

В возрасте 18 лет трагически погибла чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Об этом сообщает украинская федерация бокса.
Нева Спорт 08:50
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Политика

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВ 20:37
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия 20:45
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Финансы

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Ранее заместитель министра финансов России Владмир Колычев заявил, что минфин при изменении валютной структуры Фонда национального благосостояния в 2020 году планирует понизить долю доллара.
РИА Новости 22:29
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
MedikForum.ru вчера в 22:00
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

Дилетант 03:26
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело вчера в 15:08
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня вчера в 13:01
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру 22:38
Здоровье

Ученые заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекции.
Ugpressa.ru 15:24
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Аксюта
Российский продюсер
Российский музыкальный менеджер и телепродюсер, режиссёр, диктор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное