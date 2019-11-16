Музыка

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваАксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Напомним, что ранее Бузова во время концерта в Москве заявила, что свою следующую песню на английском языке она исполнит уже на Евровидении.
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с чего всё началось

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.
РИА Новости06:59

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На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

РИА Новости06:59

Аксюта прокомментировал участие Бузовой в «Евровидении»

Московский Комсомолец07:07

На Первом канале назвали бредом слухи о Бузовой на «Евровидении»

Lenta.ru08:58

Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»

Газета.Ru07:10

Продюсер Первого канала назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Говорит Москва07:01

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

News.ru07:09

На Первом канале развеяли слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

ТК Звезда07:58
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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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