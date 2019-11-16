Музыка
Вечерняя МоскваАксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Напомним, что ранее Бузова во время концерта в Москве заявила, что свою следующую песню на английском языке она исполнит уже на Евровидении.
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с чего всё началось
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова. На днях Бузова заявила на концерте в Москве, что следующую песню на английском языке споет на Евровидении.РИА Новости06:59
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