Кино
iReactorАктер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
Российский актер театра и кино Александр Петров был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино». Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
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Фильм «Текст» Клима Шипенко стал обладателем Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел»
Эхо Москвывчера в 17:11
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