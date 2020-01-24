Кино

iReactoriReactorАктер Александр Петров получил премию «Золотой орел»

Российский актер театра и кино Александр Петров был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино». Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Названы обладатели «Золотого орла» за лучшие роли

Телеканал 360°вчера в 19:16

«Текст» Клима Шипенко получил «Золотого орла» как лучший фильм

Известиявчера в 15:45

Александр Петров получил премию «Золотой орел» за лучшую роль

Вечерняя Москвавчера в 14:28

Алексей Сидоров получил «Золотого орла» за лучшую режиссуру

РИА Новостивчера в 14:42

Названа лучшая актриса года в России

Lenta.ruвчера в 14:12

Фильм «Текст» Клима Шипенко стал обладателем Гран-при национальной кинопремии «Золотой орел»

Эхо Москвывчера в 17:11

Шипенко получил главного «Золотого орла» и попросил не штрафовать режиссеров-должников

ТАССвчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

РИА Новости 02:36
Спорт

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Интерфакс - Россия вчера в 05:47
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Здоровье

В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Пенза-взгляд вчера в 10:19
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Здоровье

Юристы раскритиковали новый приказ Минтруда о критериях установления инвалидности

Медицинские юристы раскритиковали вступивший в силу приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 585н с новыми критериями установления инвалидности.
Medvestnik.ru 23 января в 04:42
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Общество

Mastercard планирует запустить в России безналичные чаевые

Mastercard ведет переговоры по запуску своей платформы безналичных чаевых, сообщает 25 января РБК со ссылкой на свои источники в банковской сфере.
Красная весна 02:30
Игры

SuperData: продажи RDR 2 на ПК удвоились после выхода в Steam, но всё ещё не впечатляют

Согласно отчёту SuperData Research о цифровом рынке игр, продажи Red Dead Redemption 2 более чем удвоились после выхода в Steam.
3DNews вчера в 01:57
Футбол

Виктор Ганчаренко: «В матче с „Уралом“ должны сделать первый шаг»

Возможно, в предыдущие годы соперники в первых матчах были ниже уровнем, но нельзя забывать, что у нас на сборах было больше молодых футболистов.
Bobsoccer 01:09
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Общество

Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Lenta.ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Поклонники приняли 51-летнюю Стриженову в парике за Пугачеву

Подписчики Екатерины Стриженовой перепутали ее фото в Instagram с Аллой Пугачевой. Стриженова примеряла светлый парик для нового образа.
GreatLove вчера в 17:13
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Авто

Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото

Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения.
Известия вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Политика

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РИА Новости вчера в 13:01
Политика

Президент Татарстана представил нового министра строительства РТ

Президент республики Рустам Минниханов сегодня на субботней планерке представил нового министра архитектуры, строительства и ХКХ Татарстана.
Казанский репортер 01:05
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Общество

В Якутске отменили занятия в школах из-за сильных морозов

RT на русском 01:54
Игры

Компания Valve сообщила о готовности Half-Life: Alyx

Красная весна 23 января в 06:04
Общество

В Китае организуют «зеленые коридоры» для поставок продуктов в Ухань

Министерство коммерции КНР создало специальный механизм прямых поставок товаров первой необходимости в закрытый на карантин Ухань, в город товары будут ввозить по специальным круглосуточным "зеленым коридорам", сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 01:39
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 23 января в 03:04
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 23 января в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Петров
Российский актёр
Российский актёр театра и кино. Лауреат премии «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль на телевидении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное