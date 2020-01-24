Российский актер театра и кино Александр Петров был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино». Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».

Общество Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

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Общество Mastercard планирует запустить в России безналичные чаевые Mastercard ведет переговоры по запуску своей платформы безналичных чаевых, сообщает 25 января РБК со ссылкой на свои источники в банковской сфере.

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Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

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Политика Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.