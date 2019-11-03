Шоу-бизнес
ВесьмаАктер Александр Семчев доставлен в больницу после сердечного приступа
Александра Семчева госпитализировали в тяжелом состоянии после сердечного приступа, сообщают телеграм-каналы 112 и Mash. Заслуженному артисту России стало плохо дома, у него упало давление. 50-летний актёр пожаловался на боли в груди, его в экстренном порядке госпитализировали.
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с чего всё началось
Актер Александр Семчев здоров и находится дома, информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщила РИА Новости его агент Наталья Алгереева. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.РИА Новости15:08
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