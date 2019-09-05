Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг. Для этого ему не пришлось прибегать к операции. Актер даже не обращался к врачу.

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

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