Шоу-бизнес
Московский КомсомолецАктер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг. Для этого ему не пришлось прибегать к операции. Актер даже не обращался к врачу.
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Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев сделал пластическую операцию
Вокруг ТВ03 сентября в 10:03
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Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
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В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
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Женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
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Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Экономика
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
РБК вчера в 20:52
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В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК вчера в 15:50
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Армия и оружие
Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.
Известия вчера в 19:26
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Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Актер Николай Караченцов умер осенью прошлого года, но на его могиле родственники до сих пор не установили памятник.
Свободная Пресса вчера в 13:50
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Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости вчера в 07:52
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«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах
ТАСС вчера в 19:08
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«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке
Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Политика
Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса 04 сентября в 14:27