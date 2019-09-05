Шоу-бизнес

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАктер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг. Для этого ему не пришлось прибегать к операции. Актер даже не обращался к врачу.
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Александр Львович Семчев
Российский актёр
Российский актёр театра, кино и дубляжа, кинорежиссёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации.
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