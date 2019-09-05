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РИА НовостиАктер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса. Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции.
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Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием.
— Александр Семчев, российский актёрТК Звезда вчера в 12:56
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Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев сделал пластическую операцию
Вокруг ТВ03 сентября в 10:03
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