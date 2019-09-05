Шоу-бизнес
РИА НовостиАктер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса. Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции.
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Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием.
— Александр Семчев, российский актёрТК Звезда вчера в 12:56
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Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев сделал пластическую операцию
Вокруг ТВ03 сентября в 10:03
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Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ вчера в 04:17
Футбол
Гари Невилл о работе в «Валенсии»: «Это было безумие»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о периоде работы главным тренером в «Валенсии».
Sports.ru вчера в 16:56
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Гаджеты
Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку
Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
iXBT.com вчера в 14:38
Общество
В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru 04 сентября в 02:35
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Футбол
Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
Чемпионат вчера в 22:53
Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Политика
Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Авто
Эволюцию Audi RS6 Avant показали на видео
На представиленном видео показано, как Audi RS6 Avant изменился во внешности, а также как эволюционировала его производительность и технологии.
32CARS.ru вчера в 23:19
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Культура
Артисты «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре
Актер Вячеслав Мясников, участник комедийного шоу «Уральские пельмени», на своей официальной странице в социальной сети анонсировал прощальный тур творческого объединения с программой «Ваши пельмени».
Вечерняя Москва вчера в 15:44
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
Российская газета вчера в 19:15
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских овощей и фруктов
Европейский союз отказался импортировать с Украины яблоки, груши, баклажаны, помидоры, перец и ряд других овощей, сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
Ридус 04 сентября в 15:22
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Экономика
Valio запустила девятую фасовочную линию на заводе в Ершово
Dairy News вчера в 22:45
Происшествия
В Колпино легковушка сбила двух мальчиков
В Колпино накануне, 5 сентября, произошло ДТП с участием детей. На улице Братьев Родченко Mazda сбила мальчиков 10 и 11 лет.
Neva.Today вчера в 23:37