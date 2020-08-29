Актер Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких

Pravda.Ru 3 18

Артист Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких в больницу в Коммунарке. Коронавируса у него нет, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, тест на COVID-19 дал отрицательный результат, отмечает РИА Новости.

Марк Варшавер актёр У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо.