Актер Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких
Артист Дмитрий Певцов госпитализирован с воспалением легких в больницу в Коммунарке. Коронавируса у него нет, сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, тест на COVID-19 дал отрицательный результат, отмечает РИА Новости.В источнике
У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо.
С чего всё началось
При этом в видеообращении, размещенном в Instagram
, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему поставили диагноз "пневмония", а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Подробнее о событии