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Интерфакс
Интерфакс

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер.
РИА Новости13:07
Подробнее о событии
Пятый канал

«Ждем-с врачей»: Дмитрий Певцов вышел на связь после госпитализации

Пятый канал15:26
РИА Новости

Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке

РИА Новости13:07
Lenta.ru

Тест на коронавирус у Певцова дал отрицательный результат

Lenta.ru14:32
Московский Комсомолец

Актера Дмитрия Певцова отправили лечиться в Коммунарку

Московский Комсомолец14:21
Телеканал 360°

«Просто воспаление легких». Певцова госпитализировали в Москве

Телеканал 360°13:10
Интерфакс

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Интерфакс14:11
StarHit.ru

Состояние больного пневмонией Дмитрия Певцова ухудшилось

StarHit.ru13:05

Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время обеда с делегацией Великобритании после того, как узнал, что пропустил телефонный звонок от президента России Владимира Путина.
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Lenta.ru13:27
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No[o]ne о проблемах Dota 2: «Все обленились. Сейчас не тот уровень конкуренции»

Мидер команды Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко рассказал, сколько времени уделяет тренировкам в Dota 2. В интервью для OMEGA League он также высказался об общем уровне конкуренции в Dota 2. По мнению Миненко, из-за переноса The International и отсутствия LAN-турниров многие игроки обленились, что напрямую сказывается на качестве пабликов.
CyberSport.ru14:23

Создатель Nexta рассказал о координации протестов в Белоруссии

Путило рассказал, что с момента начала протестов в Белоруссии аудитория Telegram-канала Nexta выросла до 2,165 миллионов человек и теперь это самый крупный по количеству подписчиков русскоязычный канал в Telegram.
Общественная служба новостей09:15
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