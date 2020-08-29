No[o]ne о проблемах Dota 2: «Все обленились. Сейчас не тот уровень конкуренции»

Мидер команды Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко рассказал, сколько времени уделяет тренировкам в Dota 2. В интервью для OMEGA League он также высказался об общем уровне конкуренции в Dota 2. По мнению Миненко, из-за переноса The International и отсутствия LAN-турниров многие игроки обленились, что напрямую сказывается на качестве пабликов.