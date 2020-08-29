Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.В источнике
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Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народного артиста России Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке, сообщил РИА Новости директор "Ленкома" Марк Варшавер.
РИА Новости13:07
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