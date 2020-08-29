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Интерфакс
Интерфакс

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.В источнике
Марк Варшаверактёр
У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо.
С чего всё началось
При этом в видеообращении, размещенном в Instagram
, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему диагностировали пневмонию, а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
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«Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Певцов рассказал о попадании в Коммунарку

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Все под контролем: госпитализированный Певцов успокоил поклонников

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