Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.В источнике
Марк Варшаверактёр
У Дмитрия воспаление легких. Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо.
С чего всё началось
При этом в видеообращении, размещенном в Instagram
, актер подтвердил информацию о том, что предварительно ему диагностировали пневмонию, а экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
РИА Новости17:38
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Каждому желаю болеть с таким самочувствием». Певцов рассказал о попадании в Коммунарку

Телеканал 360°18:16
РЕН ТВ

Все под контролем: госпитализированный Певцов успокоил поклонников

РЕН ТВ17:41
Московский Комсомолец

Певцов рассказал о своем состоянии после госпитализации в Коммунарку

Московский Комсомолец18:10
РИА Новости

Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

РИА Новости17:38
7Дней.ру

Дмитрий Певцов из больницы рассказал о состоянии здоровья

7Дней.рувчера в 16:00
Интерфакс

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Интерфаксвчера в 14:11
StarHit.ru

Состояние больного пневмонией Дмитрия Певцова ухудшилось

StarHit.ruвчера в 13:05

Всему виной — пост худрука: Джигурда предложил допросить Гармаша по делу Ефремова

Схожую с версией Джигурды информацию недавно озвучил и Александр Добровинский, рассказавший, почему в роковой вечер на месте ДТП оказалось сразу как минимум трое друзей-артистов Ефремова — они ехали устраивать революцию в театре.
Радио Комсомольская правдавчера в 10:58
14

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
1,9K

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
146