Шоу-бизнес

Евразия DailyЕвразия DailyАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.
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Подробности госпитализации актера Дмитрия Ульянова: постоянно кружится голова

Московский Комсомолец07:20

Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

Пятый канал05:37

Звезда фильма «72 метра» госпитализирован с подозрением на инсульт

РЕН ТВ07:00

Дмитрий Ульянов доставлен в больницу с подозрением на инсульт

StarHit.ru06:00

СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

РИА Новости05:59

Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Дни.ру05:47

Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом

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