Шоу-бизнес
Евразия DailyАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.
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Подробности госпитализации актера Дмитрия Ульянова: постоянно кружится голова
Московский Комсомолец07:20
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Футбол
Игроки «Наполи» оштрафованы на 2,5 млн евро
Общая сумма штрафа для игроков «Наполи» составляет 2,5 миллиона евро.
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Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица Гу Хара умерла в возрасте 28 лет
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет, сообщает издание The Vox.
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Авто
В России продают редкий мотоцикл за 11,5 миллионов рублей
На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появился лимитированный байк Confederate Combat Fighter G51 Black Flag, собранный в 2017 году.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области
Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
Общество
Вячеслав Володин встретился с предпринимателями
Политика
В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»
«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
Технологии
Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть
Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Турецкая армия впервые замечена за применением российских С-400.
Происшествия
Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка в Белгороде
Несчастный случай произошёл сегодня, 24 ноября, во время выступления цирка "Империал", приехавшего в областной центр на гастроли из Санкт-Петербурга.
Футбол
4 игрока «Зенита» вошли в сборную тура РПЛ по версии InStat
РПЛ опубликовала символическую сборную лучших игроков 17-го тура по версии компании InStat.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Здоровье
В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов
В Рязани частично закрыли несколько школ и детсадов.
Кино
Компания Lucasfilm показала ролик об истории успеха «Звёздных войн»
Киностудия Lucasfilm опубликовала ролик об истории успеха вселенной «Звёздных войн».
Политика
Медведев принял в Москве премьера Финляндии
В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.
Гаджеты
Распродажа: Vivo снижает цены на смартфоны в Черную пятницу. Некоторые подешевеют в два раза
В преддверии Черной пятницы компания Vivo объявила о распродаже своих смартфонов.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Политика
Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью
Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.
Политика
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
Уволенный из-за дела Голунова оперативник перешел на работу в «Красное и белое»
Бывший оперуполномоченный УВД по Западному административному округу Акбар Сергалиев, уволенный после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, перешел на работу в сеть алкомаркетов «Красное и белое», сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.