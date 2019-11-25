В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Авто В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).

Энергетика Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом» Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.

Авто В России продают редкий мотоцикл за 11,5 миллионов рублей На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появился лимитированный байк Confederate Combat Fighter G51 Black Flag, собранный в 2017 году.

Технологии Более 40% россиян выставляют свои интимные фото в сеть Около 1% пользователей обмениваются в интернете своими интимными видео и фото, при этом 8% людей столкнулись с такой проблемой, как утечка информации и интимных изображений.43% пользователей предпочитает оставлять медиа при себе и не делятся подобного рода информацией посредством интернета.

Политика Медведев принял в Москве премьера Финляндии В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза.

Политика Швеция согласилась называть Белоруссию Беларусью Министерство иностранных дел Швеции поменяет официальное название Белоруссии в документах: теперь страну будут называть не Vitryssland («Белая Россия»), a Belarus, как этого хотят белорусские власти и активисты.