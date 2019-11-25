В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

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