Шоу-бизнес

Евразия DailyЕвразия DailyАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.
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Подробности госпитализации актера Дмитрия Ульянова: постоянно кружится голова

Московский Комсомолец07:20

Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом

Телепрограмма06:19

Дмитрий Ульянов доставлен в больницу с подозрением на инсульт

StarHit.ru06:00

Звезда фильма «72 метра» госпитализирован с подозрением на инсульт

РЕН ТВ07:00

СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

РИА Новости05:59

Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Дни.ру05:47

Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

Пятый канал05:37
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 09:06
Политика

Крым созовет трибунал по провокации Украины в Керченском проливе

Вечерняя Москва вчера в 23:19
Общество

Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
Известия 10:58
Общество

Власти Таганрога: подача воды в городе осуществляется в полном объеме

Дон-ТР 04:33
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 07:44
Политика

Россиянам показали поезд Путина и Медведева

Рамблер 03:57
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
Спорт

Антон Шипулин предложил свой первый законопроект

Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Екатеринбург в эфире 09:14
Космос

Началось формирование производства спутников для системы «Сфера»

Масштабный российский проект «Сфера», напомним, нацелен на формирование глобальной системы связи, в состав которой войдут более 600 спутников.
3DNews 09:21
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января.
Интерфакс 09:33
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
МонаВиста 05:48
Общество

Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Наука

Бактериальные полимеры ускорили заживление костей

Опыты с бактериальными полимерами помогли российским биологам раскрыть один из важнейших механизмов, "дирижирующих" ростом стволовых клеток и восстановлением хрящей и костной ткани.
ТАСС Наука 05:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Гаджеты

Vivo в Черную пятницу снижает цены на свои смартфоны до 50%

Дни24 09:49
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Политика

Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны.
Lenta.ru 01:36
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы

Вести.Ru 09:13
Шоу-бизнес

На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
Bimru.ru 03:23
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Общество

АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

Lenta.ru 09:27
Происшествия

ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов

В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Независимая газета вчера в 13:41
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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