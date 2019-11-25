В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

Спорт Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Общество Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.

Политика Лукашенко назвал Калининград «нашей областью» 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.