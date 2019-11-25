Шоу-бизнес
Евразия DailyАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.
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Подробности госпитализации актера Дмитрия Ульянова: постоянно кружится голова
Московский Комсомолец07:20
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
Спорт
Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Общество
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Общество
Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец
Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Общество
Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет
Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Армия и оружие
Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка
Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье
В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Хоккей
СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».