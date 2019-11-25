Шоу-бизнес

Евразия DailyЕвразия DailyАктер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов. Сегодня, 25 ноября, артист Дмитрий Ульянов дважды обращался к врачам.
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Подробности госпитализации актера Дмитрия Ульянова: постоянно кружится голова

Московский Комсомолец07:20

Актер фильма «72 метра» Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве

Пятый канал05:37

Звезда фильма «72 метра» госпитализирован с подозрением на инсульт

РЕН ТВ07:00

Дмитрий Ульянов доставлен в больницу с подозрением на инсульт

StarHit.ru06:00

СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

РИА Новости05:59

Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Дни.ру05:47

Актер Ульянов опроверг информацию о госпитализации с инсультом

Телепрограмма06:19
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Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Политика

Зеленский сообщил о готовности к встрече в нормандском формате

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к саммиту лидеров стран нормандского формата, который пройдёт 9 декабря.
RT на русском 12:15
Спорт

Комитета WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Нижегородский суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего главы Марий-Эл Леонида Маркелова, который обвиняется в получении взятки.
Газета.Ru 11:25
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

RT на русском 12:59
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК 11:42
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Общество

Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец

Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
Культуромания 13:29
Общество

Разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась в возрасте 93 лет

Знаменитая советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян скончалась на 94-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
Газета.Ru 13:01
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новости 12:41
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru 10:43
Армия и оружие

Военный спутник отошёл от ракеты «Союз-2.1в», запущенной с Плесецка

Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
REGNUM 14:10
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета 05:52
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Происшествия

Завернутого в плед младенца оставили на морозе в кустах в Подмосковье

В поселке Дружба городского округа Раменское Московской области в кустах нашли плачущего новорожденного ребенка, завернутого в плед.
Lenta.ru 10:59
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
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Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 04:15
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранения Ягудина от спортивного комментирования

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Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
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СКА одержал шестую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санк-Петербурге «Куньлунь Ред Стар».
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Митингующие в Тбилиси пикетируют парламент

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