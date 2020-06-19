Общество
Аргументы неделиАктер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.
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с чего всё началось
Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет.Телеканал 360°19:18
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«Скольких он изувечил»: Режиссер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов бил женщин
Комсомольская правда20:36
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