с чего всё началось

Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.

Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 707

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 120

Общество В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр "За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.

Футбол Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом» Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 854

Футбол Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.

Политика Владимир Путин обратится к россиянам Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию. 3,6K

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня. 57

Здоровье Диетолог рассказала, как избавить от жира на животе Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что для уменьшения запасов жировых отложений в области живота следует добавить в рацион полиненасыщенные жирные кислоты: растительные масла, морскую рыбу и орехи, сообщает «МедикФорум».

Гаджеты Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября. 74

Общество В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях» Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и "холодных аномалиях" на Урале и в Сибири. 853

Общество Собянин призвал продлить удаленную работу Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. 330

Футбол «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.

Фигурное катание Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не может дружить с фигуристками Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как строятся отношения внутри команды Этери Тутберидзе.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 45

Космос Роскосмос готов сотрудничать с частными компаниями и оказывать им поддержку Ранее в Роскосмосе сообщали, что назначенный в мае советником гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, возглавлявший ранее РКК "Энергия", на новом посту будет заниматься вопросами развития частной космонавтики. 1

Политика Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения. 20

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 4

Шоу-бизнес 62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.