Общество
Аргументы неделиАктер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.
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с чего всё началось
Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет.Телеканал 360°вчера в 19:18
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«Скольких он изувечил»: Режиссер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов бил женщин
Комсомольская правдавчера в 20:36
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Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru 18 июня в 16:09
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Пашинян не приедет на парад Победы в Москве
Rambler News Service вчера в 10:19
Общество
Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение
Новый Севастополь вчера в 08:43
Космос
Молодые металлурги Магнитки продолжают популяризировать астрономию
Доступ1 вчера в 01:25
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM вчера в 03:32
Политика
Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции
В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля.
Пенза-Пресс 18 июня в 05:18
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
Sostav.ru вчера в 02:25
Футбол
«Сочи» принес извинения «Ростову» за шутку про школьников
В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» в пятницу на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 10:1.
ODDS.ru 00:42
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 01:55
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com 18 июня в 05:44
Единоборства
Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал главную опасность Джастина Гэйтжи
Тренер Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, назвал навык Джастина Гэйтжи, который представляет наибольшую опасность для действующего чемпиона UFC в легком весе.
FightTime.ru 18 июня в 15:18
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 вчера в 07:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Общество
В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе
В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
РБК вчера в 14:16
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Политика
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
Союзное Вече вчера в 10:44
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
Общество
За сутки в Кузбассе выявлено 59 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 59 человек в Кузбассе.
Газета Кемерова 00:10
Хоккей
Тесты на коронавирус у 11 игроков НХЛ оказались положительными
Вашингтон, 20 июня 2020, 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.
REGNUM 01:31
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31