с чего всё началось

Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.

Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Происшествия Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. 16

Политика Названа возможная дата обращения Путина к россиянам по Конституции В ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин может обратиться к гражданам в период между парадом Победы 24 июня и голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля. 3,7K

Футбол «Сочи» принес извинения «Ростову» за шутку про школьников В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» в пятницу на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 10:1.

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.

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Единоборства Тренер Хабиба Нурмагомедова назвал главную опасность Джастина Гэйтжи Тренер Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес, назвал навык Джастина Гэйтжи, который представляет наибольшую опасность для действующего чемпиона UFC в легком весе.

Экономика Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка. 1

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону. 14

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 861

Транспорт Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня. 5

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 36

Политика Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей. 235

Политика Путин написал статью о Второй мировой войне «Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны. 3,5K