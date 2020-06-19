Общество

Аргументы неделиАргументы неделиАктер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.
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с чего всё началось
Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1
». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет.
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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

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Газета.Ru вчера в 17:10
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Вестник Кавказа вчера в 09:54
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Общество

Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России

В первую тройку самых коррумпированных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
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Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

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Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
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Общество

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После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
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Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

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Общество

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