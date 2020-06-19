Общество
Аргументы неделиАктер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.
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с чего всё началось
Об этом Долинский заявил в эфире телеканала «Россия 1». Актер подчеркнул, что его коллега и так сломлен, а в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» он не выживет.Телеканал 360°вчера в 19:18
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«Скольких он изувечил»: Режиссер Валерий Сергеев рассказал, что Михаил Ефремов бил женщин
Комсомольская правдавчера в 20:36
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Футбол
Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:10
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Наука
Высокий уровень кортизола увеличивает риск смерти от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com вчера в 07:58
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Общество
Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России
В первую тройку самых коррумпированных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
Профиль 18 июня в 19:37
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Происшествия
Шесть человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
Три человека скончались от коронавируса в Иркутской области за сутки.
ИА Альтаир вчера в 23:34
Политика
Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:03
Политика
Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав
Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми
ТАСС вчера в 15:11
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 02:38
Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
Футбол
Голубев прокомментировал вспышку коронавируса в ФК «Ростов»
Вспышка коронавируса в ФК «Ростов» произошла из-за очевидного несоблюдения всех требований санитарных властей, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Donnews.ru вчера в 10:26
Общество
Попытку блокировки Telegram сравнили с введенным масочным режимом
Москва, 19 июня 2020, 23:09 — REGNUM Telegram разблокировали потому, что Роскомнадзор просто не смог его адекватно заблокировать и решить эту проблему, считает пресс-секретарь Партии прямой демократии Тимофей Шевяков.
REGNUM вчера в 16:09
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
REGNUM вчера в 12:43
Технологии
PlayStation 5 засняли на производстве
В Сети появилось новое живое изображение игровой приставки PlayStation 5: на этот раз консоль засняли не где-нибудь, а прямо на производстве.
iXBT.com вчера в 23:17
Кино
Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix
Газета.Ru вчера в 10:25
Наука
Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты
Исследователи приводят в пример в этой связи империю Инков, Древний Египет и полинезийские общества на Гавайях.
Популярная механика 18 июня в 06:37
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 18 июня в 08:01
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала, как её пытались «разнести» на известном шоу
News.ru вчера в 07:08
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском 18 июня в 19:29
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM вчера в 07:28