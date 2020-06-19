с чего всё началось

Долинский в рамках телепередачи на канале "Россия 1" заявил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. Актер убежден, что Ефремов "не перенесет заключение" из-за своих проблем с почками, печенью и нервной системой.

Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Футбол Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня. 133

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 480

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 374

Общество В Оренбуржье открываются летние кафе Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах. 43

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 709

Общество С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому. 11

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 34

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 858

Политика Глава ЕАО оценил перспективы объединения с Хабаровским краем Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что в случае объединения с Хабаровским краем его регион может утратить национальную изюминку, передает РИА "Новости". 9

Общество В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений. 5

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 24

Общество Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". 24

Футбол Голубев прокомментировал вспышку коронавируса в ФК «Ростов» Вспышка коронавируса в ФК «Ростов» произошла из-за очевидного несоблюдения всех требований санитарных властей, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Общество Попытку блокировки Telegram сравнили с введенным масочным режимом Москва, 19 июня 2020, 23:09 — REGNUM Telegram разблокировали потому, что Роскомнадзор просто не смог его адекватно заблокировать и решить эту проблему, считает пресс-секретарь Партии прямой демократии Тимофей Шевяков. 1,2K

Технологии PlayStation 5 засняли на производстве В Сети появилось новое живое изображение игровой приставки PlayStation 5: на этот раз консоль засняли не где-нибудь, а прямо на производстве.

Наука Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты Исследователи приводят в пример в этой связи империю Инков, Древний Египет и полинезийские общества на Гавайях. 4

Кино The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4 Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.

Общество Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. 1K