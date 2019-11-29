Происшествия
РБКАктер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
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с чего всё началось
Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.Телеканал 360°05:21
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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина пытались задушить в его квартире
Комсомольская правда02:06
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Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона
Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Эрдоган предложил проверить мозг Макрону
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».
Экономика
Сбербанк активизирует развитие исламского банкинга в РФ
Ранее со ссылкой на Ганеева сообщалось, что портфель Сбербанка в сфере исламского банкинга составляет 16 млрд. рублей, до конца года может вырасти еще на 4-5 млрд. рублей.
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"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
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«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Общество
Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards
Футбол
Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»
Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Победитель боя Емельяненко Кокляев получит 1 млн рублей
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком
В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Футбол
Тедеско ответил на слова Дзюбы про войну в игре «Зенита» и «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о том, что для него дерби «Москва — Петербург» будет войной.
Экономика
Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург
Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
Армия и оружие
В Белоруссии захотели F-16 и раскритиковали «кушающие» доллары Су-30СМ
В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
Авто
На четыре года в Тамбовской области отменят налог на электромобили
Депутаты областной Думы приняли закон, который отменяет налог на автомобили с электродвигателями.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Спорт
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории
В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
Москва посоветовала Киеву не дрейфовать от статуса по Донбассу
Напомним, накануне в Вене состоялась очень тихая и неожиданная двухсторонняя встреча между Москвой и Киевом по газу, т.е. без посредничества Брюсселя.
Общество
Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками
Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Культура
Алина Загитова выйдет на лед вместе с мужем Анастасии Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 17-летняя Алина Загитова волей судьбы встретится на льду с известным фигуристом Петром Чернышевым, супругом актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Минобороны Германии извинилось за публикацию фото формы вермахта
Минобороны Германии принесло извинения за публикацию в Instagram фотографии военной формы вермахта.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
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В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.