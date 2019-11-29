Происшествия

РБКРБКАктер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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с чего всё началось

Актер Гришечкин рассказал, как помог якобы избившему его студенту

Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.
Телеканал 360°05:21

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«Полная ерунда». Актёр Гришечкин опроверг информацию о его избиении

Life.ru08:03

Фото подозреваемого в нападении на актера сериала «Солдаты» в Москве

РЕН ТВ04:11

Актер Гришечкин рассказал, как помог якобы избившему его студенту

Телеканал 360°05:21

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

РБК03:29

Звезда сериала «Солдаты» Гришечкин прокомментировал свое избиение

Московский Комсомолец07:55

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина пытались задушить в его квартире

Комсомольская правда02:06

В Москве избили звезду сериала «Солдаты»

Известия01:39
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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Life.ru вчера в 12:41
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Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards

Rambler News Service 03:37
Футбол

Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

Полузащитник петербургского "Зенита" Малком тренируется с бразильским "Коринтиансом".
Газета.Ru 07:44
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Единоборства

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, победитель этой встречи получит 1 млн рублей, а проигравший – 500 тысяч рублей.
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В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.
РИА Новости 06:02
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
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Тедеско ответил на слова Дзюбы про войну в игре «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о том, что для него дерби «Москва — Петербург» будет войной.
РБК 08:02
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Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
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Армия и оружие

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Авто

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Депутаты областной Думы приняли закон, который отменяет налог на автомобили с электродвигателями.
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Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

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Спорт

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В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
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Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
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Москва посоветовала Киеву не дрейфовать от статуса по Донбассу

Напомним, накануне в Вене состоялась очень тихая и неожиданная двухсторонняя встреча между Москвой и Киевом по газу, т.е. без посредничества Брюсселя.
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Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Общество

Минобороны Германии извинилось за публикацию фото формы вермахта

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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
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Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, Заслуженный артист Российской Федерации.
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