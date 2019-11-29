Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.

с чего всё началось

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.

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