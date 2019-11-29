Происшествия
РБКАктер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
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с чего всё началось
Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.Телеканал 360°05:21
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Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина пытались задушить в его квартире
Комсомольская правда02:06
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REGNUM вчера в 21:04
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
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Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Rambler News Service вчера в 11:32
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RT на русском 08:45
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Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
«Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоём пообщаться, с тем чтобы затронуть там и газовую тематику», — сказал Песков.
RT на русском 06:40
Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Известия 09:03
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
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РБК 05:27
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Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Общество
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Армия и оружие
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В ноябре «Информационный навигатор» сообщил, что Россия поставила Белоруссии Су-30СМ с французским оборудованием: индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС), одноосными лазерными гироскопами и полноцветными жидкокристаллическими дисплеями.
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Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
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В ДНР приняли закон о государственной границе
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Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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Автоспорт
Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби
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ProstoProSport 09:35
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СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
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РИА Новости вчера в 06:53
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Известия 27 ноября в 13:25
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Российская газета вчера в 12:59