Происшествия

РБКРБКАктер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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с чего всё началось

Актер Гришечкин рассказал, как помог якобы избившему его студенту

Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.
Телеканал 360°05:21

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«Полная ерунда». Актёр Гришечкин опроверг информацию о его избиении

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Фото подозреваемого в нападении на актера сериала «Солдаты» в Москве

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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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Звезда сериала «Солдаты» Гришечкин прокомментировал свое избиение

Московский Комсомолец07:55

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Комсомольская правда02:06

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Известия01:39
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Вячеслав Гришечкин
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, Заслуженный артист Российской Федерации.
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