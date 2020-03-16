с чего всё началось

Популярный британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам объявил на своей официальной странице в Twitter.

Экономика Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

Здоровье Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса «До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда» Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.

Финансы Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар "Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.