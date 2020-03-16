Коронавирус

Kinonews.ruKinonews.ruИдрис Эльба заразился коронавирусом

Популярный британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам объявил на своей официальной странице в Twitter.
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 в Twitter 16 марта, тест оказался положительным, несмотря на отсутствие плохого самочувствия и каких-либо признаков заболевания.
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Идрис Эльба
Британский актёр
британский актёр кино и телевидения, наиболее известный по фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик» , «Мальчики-налётчики», «Призрачный гонщик 2», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», дилогии «Тор».
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