Коронавирус
Kinonews.ruИдрис Эльба заразился коронавирусом
Популярный британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам объявил на своей официальной странице в Twitter.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Как он сам сообщил в видеообращении в Twitter 16 марта, тест оказался положительным, несмотря на отсутствие плохого самочувствия и каких-либо признаков заболевания.Фонтанка.Ру16:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Авто
В России появится новый документ на автомобиль
Здоровье
В Рязани снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Рязани снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает сайт Рязанского роспотребнадзора.
Экономика
Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США
В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Здоровье
В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают
Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
Общество
Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 17 марта 2020, 03:57 — REGNUM В школах Южно-Сахалинска в связи с ситуацией с коронавирусом с 18 марта вводятся каникулы.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Украина ввела жесткие ограничения из-за угрозы коронавируса
Кабинет министров Украины ввел жесткие ограничения на перемещения по стране и массовые мероприятия.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить дело, говорится в ходатайстве прокуроров по делу.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
В Красноярске госпитализирован прибывший из Австрии мужчина, у которого предварительно диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Происшествия
В Омске на едущую машину очень удачно рухнул столб
Во время плотного движения в час пик на проезжую часть обрушился столб, причем рухнул он на едущую машину.
Шоу-бизнес
Певец Шура перенес срочную операцию
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Финансы
Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз
39-летняя Маргарита Симоньян и 54-летний Тигран Кеосаян готовятся стать родителями в четвертый раз.
Экономика
Гроза прямо по курсу
Закрытие ряда международных авианаправлений в паре с ослаблением курса рубля грозит авиации кризисом, заявили эксперты.
Шоу-бизнес
Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной
После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Единоборства
Боксёру Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
Если факт фальсификаций будет доказан, Фьюри может получить восьмилетнюю дисквалификацию.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.