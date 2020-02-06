Культура

РЕН ТВРЕН ТВАктер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда. Печальную новость на своей странице в Instagram сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.
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«Для мира он останется легендой, актером из "золотого века" кино, дожившим до наших дней, а также филантропом, чья приверженность справедливости еще долго будет вдохновлять нас», — написал
 в соцсетях его сын Майкл.
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