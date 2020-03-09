Кино
ИнтерфаксАктер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Изгоняющий дьявола", скончался в возрасте 90 лет, сообщает в понедельник Paris Match. Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Комментарии
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
В течение ближайших трех лет Volvo планирует расширить свою линейку SUV двумя кроссоверами – купеобразным C40 и полноразмерным XC100, который станет новым флагманом бренда.
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Финансы
Нефтяной переполох
Паника нарастает Инвесторы, обеспокоенные поведением саудитов и ожидающие продолжения нефтяного балета — реакции России и других крупных экспортеров, ринулись в извечную буферную зону — золото.
Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Спорт
Крюгер о Большунове: Не можем позволить русскому побеждать нас
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказал свое мнение о россиянине Александре Большунове.
Энергетика
СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией, Эр-Рияд по-прежнему считает Москву важнейшим партнером на рынке нефти, несмотря на распад сделки ОПЕК.
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Происшествия
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку
Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.
Происшествия
В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Культура
Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000
Футбол
Лэмпард: «„Челси“ провёл с „Эвертоном“ образцовый матч»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал крупную победу над "Эвертоном" во встрече 29-го тура АПЛ:Если говорить о последних домашних матчах, то эта игра стала лучшей.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Происшествия
В Москве подросток упал из окна на машину и погиб
В Москве из окна 16-го этажа дома выпал 15-летний подросток.
Общество
Продюсер Пригожин предрек срыв концертов артистов из-за коронавируса
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что из-за распространения коронавируса могут сорваться концерты и гастроли многих отечественных и иностранных исполнителей.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
Шоу-бизнес
«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой
Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова
Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Спорт
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.