Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Изгоняющий дьявола", скончался в возрасте 90 лет, сообщает в понедельник Paris Match. Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов.

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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