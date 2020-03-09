Кино

ИнтерфаксИнтерфаксАктер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Изгоняющий дьявола", скончался в возрасте 90 лет, сообщает в понедельник Paris Match. Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов.
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СМИ: умер актер Макс фон Сюдов

ТАСС08:50

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс09:18

Умер актер Макс фон Сюдов

РБК09:14

Известный по сериалу «Игра престолов» и фильмам Ингмара Бергмана актер Макс фон Сюдов скончался во Франции

Эхо Москвы11:13

Умер актер из фильмов Бергмана и «Игры престолов» Макс фон Сюдов

РИА Новости08:41

Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Российская газета08:35

Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Lenta.ru08:35
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