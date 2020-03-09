Шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в сериале "Игра престолов" и фильме "Изгоняющий дьявола", скончался в возрасте 90 лет, сообщает в понедельник Paris Match. Актер умер у себя дома во Франции накануне. Об этом изданию рассказала его жена Кэтрин фон Сюдов.

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.

Шоу-бизнес В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».

Киберспорт Геймплей, постер и свежие детали королевской битвы Call of Duty: Warzone Похоже, до анонса и релиза королевской битвы Call of Duty: Warzone остались считанные часы: в сети появился ролик от блогера Chaos после его поездки в офис Infinity Ward наряду с другими журналистами для пробы неанонсированной новинки.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Происшествия Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области В настоящее время тело погибшей не найдено. Школьница пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовской области после дискотеки.

Экономика Падение курса рубля замедлило темпы Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Политика Ярослав Качиньский посетит Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154М Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский собирается посетить Смоленск в годовщину крушения Ту-154М, в результате которого погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек.

Футбол Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.