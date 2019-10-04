Футбол
Газета.RuАктер Назаров поделился мыслями о бывшем тренере «Спартака» Каррере
Актер и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров поделился мыслями о бывшем главном тренере Массимо Каррере. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Он выразил недовольство проигранной игрой в августе 2017 года.
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Актер Дмитрий Назаров рассказал, когда Каррера потерял второе чемпионство со «Спартаком»
Спорт день за днемвчера в 15:16
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Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
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Газета.Ru 01:58
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Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа
Причиной для слушаний в конгрессе с участием Волкера стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
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Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
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Известия вчера в 19:51
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Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай).
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
Вести.Ru 01:33
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ТАСС вчера в 17:13
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Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что Центр Э возбудил в Нижнем Новгороде административное дело о неуважении к власти против главного редактора местного издания "Коза-пресс" Ирины Славиной.
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Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил первый гол за новую команду.
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Анджелина Джоли снялась обнаженной
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Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
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Абэ пообещал вывести переговоры по Курилам на новый уровень
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ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче Лиги Европы
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Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42