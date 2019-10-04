Актер и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров поделился мыслями о бывшем главном тренере Массимо Каррере. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Он выразил недовольство проигранной игрой в августе 2017 года.

Спорт день за днем

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Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».

Гаджеты Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.

Гаджеты Процессоры Intel и AMD использовали для приготовления панкейков Журналисты взяли 18-ядерный Intel Core i9-9980XE и 32-ядерный AMD Threadripper 2990WX с теплопакетом 165 и 250 Вт (в реальности эти показатели выше) и использовали их в качестве электроплитки.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Политика Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.

Происшествия Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.

Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Хоккей Панарин забил в первом матче за «Рейнджерс» "Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.

Гаджеты Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Здоровье Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.