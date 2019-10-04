Футбол

Газета.RuГазета.RuАктер Назаров поделился мыслями о бывшем тренере «Спартака» Каррере

Актер и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров поделился мыслями о бывшем главном тренере Массимо Каррере. Об этом сообщает "Чемпионат.com". Он выразил недовольство проигранной игрой в августе 2017 года.
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«Спартак», который вы заслужили

Все про Спорт ру18:19

Актер Назаров поделился мыслями о бывшем тренере «Спартака» Каррере

Газета.Ru00:25

Актер Дмитрий Назаров рассказал, когда Каррера потерял второе чемпионство со «Спартаком»

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