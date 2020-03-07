Кино
Газета.RuАктер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта. Сообщается, что артист мог умереть во сне.
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Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Политика
МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17
Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
На днях Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон из Канады, куда они уехали в декабре прошлого года.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Армия и оружие
СМИ разглядели «трофейные» элементы в экипировке российского спецназа
Журналисты медиа-издания «Московский Комсомолец» разглядели «трофейные» элементы в новой экипировке отечественного спецназа.
Общество
Владимир Путин поздравил российских женщин с наступившим 8 Марта
Президент России Владимир Путин обратился к женщинам с поздравлениями с Международным женским днем.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Олег Тиньков борется с раком крови
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Политика
Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
Общество
В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
Здоровье
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Общество
Три жителя в Липецкой области заразились коронавирусом
Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
У границ России НАТО собирает "ударный кулак", усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
Футбол
Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через тоннель
В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный тоннель. Соболев также станцевал перед одноклубниками.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Фигурное катание
Российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллине.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.