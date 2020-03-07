Кино
Газета.RuАктер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта. Сообщается, что артист мог умереть во сне.
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Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
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В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути
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IATA: потери авиаиндустрии из-за коронавируса могут достичь $113 млрд
Согласно новому отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум $63 млрд.
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Федор Смолов получил желтую карточку уже после замены
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов, который вышел на поле в стартовом составе своей команды, получил желтую карточку уже находясь на скамейке запасных после замены.
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Bentley может выпустить кабриолет на базе Bentayga
Руководитель Bentley Mulliner Тим Хенниг намекнул на появление Bentley Bentayga в кузове кабриолет.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
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В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Ryzen 7 4800H против Core i9-10980HK. Какой из этих флагманов будет быстрее?
У Intel в скором времени должен выйти Core i9-10980HK, который заменит Core i9-9980HK, предложив всё те же восемь ядер, но с более высокими частотами.
Общество
Правительство выделило более 18 млрд рублей на зарплаты медикам
Санкт-Петербург получит более 1,7 млрд рублей на зарплаты врачам и медперсоналу. Около 445 млн рублей будет направлено в Краснодарский край.
Футбол
Ливерпуль — Борнмут 2:1
Авто
На Украине стали выпускать российские автомобили Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Армия и оружие
Ветеран «Альфы»рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация "президента Ичкерии" Аслана Масхадова, осуществленная Центром специального назначения ФСБ 15 лет назад, стала "водоразделом" во Второй Чеченской войне, потому что боевики поняли, что противостоять российским спецслужбам бессмысленно, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Музыка
Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости
По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Армия и оружие
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
В интервью радио «Эхо Москвы» начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Сергей Сучков сообщил о создании в Крыму одного из российских объектов контроля космического пространства.
Технологии
Huawei отдаст разработчикам до 100 % дохода от приложений в AppGallery
Разработчики приложений для AppGallery компании Huawei будут получать 100% прибыли в первый год работы с альтернативой Google Play.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения «Ницце»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе команды на гостевую встречу 28-го тура чемпионата Франции по футболу против "Ниццы".