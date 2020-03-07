Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта. Сообщается, что артист мог умереть во сне.

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

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