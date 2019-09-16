Происшествия
РБКАктер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
Читать в источнике
Оценить591
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Культура
В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева
КП - Санкт-Петербург 04:17
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»
Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Экономика
ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Кино
Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами
«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
RT на русском 12:21
Происшествия
Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.
BFM.ru 05:14
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Политика
Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru 09:54
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
REGNUM вчера в 23:41
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Наука
Генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией с помощью ГМ-комаров
В Бразилии генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией посредством ГМ-комаров.
Актуальные Новости 17 сентября в 06:03
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Экономика
Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года
Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил президенту Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.
Газета.Ru 07:24
Наука
В Новой Зеландии найдена блоха Фродо Бэггинса
Популярная механика 10:22
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru 12:41
Происшествия
В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02