Происшествия

РБКРБКАктер Павел Устинов вышел из СИЗО

Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
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Устинов вышел из СИЗО

Lenta.ru11:04

Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Ведомости12:13

Павел Устинов вышел из СИЗО

ТАСС11:33

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК10:35

Мосгорсуд освободил Павла Устинова из СИЗО

Аргументы и Факты07:12

Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

РИА Новости06:07

Один из адвокатов Павла Устинова подтвердил информацию о том, что актера отпустили из СИЗО и везут домой

Эхо Москвы12:00
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Культура

В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева

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Политика

Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Политика

США ввели санкции против Центробанка Ирана

Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика

«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Peterburg2.ru 11:21
Экономика

ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 05:19
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
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17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
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Кино

Сталлоне и Шварценеггер в «День Рэмбо» померились ножами

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик Тот самый нож, которым умело орудует Рэмбо в фильме, Сильвестр Сталлоне в «День Рэмбо» выставил на аукцион.
Игромания.ру вчера в 08:18
Футбол

Уфа — Спартак 1:0

RT на русском 12:21
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Происшествия

Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.
BFM.ru 05:14
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли

Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Политика

Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru 09:54
Игры

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Политика

В Оренбург прибыл Владимир Путин

В Оренбург поздно вечером 19 сентября прибыл Владимир Путин.
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Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
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Генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией с помощью ГМ-комаров

В Бразилии генетики потерпели неудачу в борьбе с малярией посредством ГМ-комаров.
Актуальные Новости 17 сентября в 06:03
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
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Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

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Экономика

Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил президенту Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.
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В Новой Зеландии найдена блоха Фродо Бэггинса

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Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

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Общество

Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
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В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи

На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

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