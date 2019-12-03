Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruАктер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
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Дмитрий Певцов
Это враньё, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог. Но самое главное - не его научная компетенция, а то нежелание видеть, что вот эти отклонения - не норма, это болезнь, это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведёт к отсутствию продолжения рода, продолжения народа, населения.
— Дмитрий Певцов, актёрЦарьград 14:10
с чего всё началось

Познер - враг России, который хочет, чтобы страна вымерла: Певцов не сдержался, говоря об абортах

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.
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