Шоу-бизнес

РБКРБКАктер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
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с чего всё началось

Познер - враг России, который хочет, чтобы страна вымерла: Певцов не сдержался, говоря об абортах

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.
Царьградвчера в 05:46

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Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Lenta.ruвчера в 10:57

«Гениальный предатель? Приспособленец без Родины»: В Сети раскусили Познера вслед за Задорновым и Певцовым

Царьградвчера в 23:56

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Московский Комсомолецвчера в 14:50

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ruвчера в 12:00

«Враг России!»: Певцов обрушился гневной отповедью на Познера

Телепрограмма00:03

Певцов считает Познера «врагом России»

WomanHit.ruвчера в 10:55

Певцов назвал Познера врагом России, желающим, чтобы страна вымерла

URA.Ruвчера в 09:47
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Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Наука

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

РИА Новости вчера в 12:44
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru вчера в 03:10
Технологии

«Ростелеком» расставит приманки для хакеров

Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Армия и оружие

Армия России получит в 2019 году 27 комплексов ПВО «Панцирь»

Двадцать семь зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" будут поставлены в Вооруженные силы РФ в 2019 году.
ТАСС вчера в 16:04
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02 декабря в 02:50
Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Чемпионат вчера в 13:34
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Экономика

В Севастополе во втором чтении утвердили трёхлетний бюджет города

Депутаты севастопольского заксобрания утвердили проект городского бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.
RT на русском вчера в 15:09
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Брин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet

Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении.
Известия вчера в 20:17
Кино

Кадры со съемок «Аватара 2» появились в сети

Кадр со съемочной площадки создатели культового фильма опубликовали на официальном Twitter-аккаунте.
Privet-Rostov.ru 02 декабря в 02:01
Происшествия

Волонтеры прекратили искать пропавшего под Саратовом школьника

Rambler News Service 02 декабря в 14:58
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС вчера в 06:46
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за неуважение к королеве

Меган Маркл и принц Гарри - персоны, которые чаще всего подвергаются критике в британской королевской семье.
Bimru.ru 02 декабря в 08:05
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости 02 декабря в 04:17
Хоккей

«Флорида» без Бобровского уступила дома «Миннесоте»

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков не набрал. С таким же счетом 2:4 "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл "Аризоне Койотс".
Вести.Ru вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Футбол

«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Спорт день за днем вчера в 09:02
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости вчера в 08:00
Хоккей

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
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Дмитрий Певцов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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