РИА НовостиАктер Сергей Карякин умер на 51-м году жизниАктер Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своих соцсетях.РИА НовостиСергей Карякин родился 18 марта 1972 года.РИА НовостиВ 1997 году стал выпускником актерского факультета школы-студии МХАТ.ТАССИзвестен по ролям в фильмах и сериалах "Высший пилотаж", "В круге первом", "Крах фаворита", "День отчаяния".РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаРосбалтЦарьградГазета.RuTomsk.RuПятый каналРамблерЭкспресс газетаТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейVSE42.RUСлово и ДелоТелеканал 360°МИР 24ФАНВечерняя МоскваНародные новостиПодробнее о событииУмер актер Сергей КарякинТАССвчера в 16:39Актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизниРИА Новостивчера в 15:32Умер актер Сергей КарякинГазета.Ruвчера в 13:50После тяжелой борьбы с раком умер актер «Бедной Насти» Сергей КарякинWoman.ruвчера в 15:16Умер актер сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин: ему было 50 летЭкспресс газетавчера в 14:06Скончался актер Сергей КарякинРамблервчера в 15:25После тяжелой борьбы с раком умер актер «Бедной Насти» Сергей КарякинStarHit.ruвчера в 13:10Показать ещёОценить767Поделиться