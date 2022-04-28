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Актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизни

Актер Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своих соцсетях.
РИА Новости
Сергей Карякин родился 18 марта 1972 года.
РИА Новости
В 1997 году стал выпускником актерского факультета школы-студии МХАТ.
ТАСС
Известен по ролям в фильмах и сериалах "Высший пилотаж", "В круге первом", "Крах фаворита", "День отчаяния".
РИА Новости

Подробнее о событии

Умер актер Сергей Карякин
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Актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизни
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