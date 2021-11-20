Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за сохранение традиций

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", - сообщает пресс-служба Кремля.