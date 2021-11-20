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Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни

Актер Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, пишут «РИА НОВОСТИ».
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Согласно предварительным данным, народный артист России умер от вызванных COVID-19 осложнений.
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У Валерия Гаркалина было много проблем со здоровьем.
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Инфекция развивалась на фоне хронических недугов с сердцем.
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Актер Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни
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