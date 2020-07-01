Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

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