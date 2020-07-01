Культура
Газета.RuАктер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport 04:29
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Происшествия
Возгорание в Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировано
Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
Известия вчера в 20:37
Армия и оружие
В США перенесли начало лётных испытаний боевой лазерной установки
Военное обозрение вчера в 23:38
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14
Политика
Чечня показала самую высокую явку в 84,62%
Самая высокая явка была зафиксирована в Чечне - 84,62%. Самая низкая оказалась в Мурманской области - 32,68%.
Московский Комсомолец 04:02
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Кино
Nickelodeon снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»
Студия Nickelodeon Animation совместно с Paramount перезапустят популярный мультсериал и представят полнометражный анимационный фильм про черепашек-ниндзя.
iReactor 04:26
Спорт
ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода
На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт вчера в 15:04
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Городовой 29 июня в 13:55
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Наука
Новая технология позволяет наносить сенсорный дисплей на любые объекты
Хайтек+ вчера в 12:31
Автоспорт
За пять лет Феттель и «Феррари» так и не выиграли чемпионат мира: помешали кризис лидерства, вектор развития техники и пилотажные проблемы
Sports.ru 04:46
Общество
По числу миллиардеров Россия заняла четвертое место в мире
Россия занимает в этом топе четвертое место со 114 миллиардерами, чьи доходы были подтверждены официально.
Первое антикоррупционное СМИ 03:44
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
Культура
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»
Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Афиша Daily вчера в 20:31
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 29 июня в 17:27
Шоу-бизнес
Дана Борисова перечислила звезд с зависимостями
Обо всем телеведущая Дана Борисова рассказала депутату Госдумы Виталию Милонова на его YouTube-шоу.
Gazeta.SPb вчера в 23:29
Общество
С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
RT на русском 01:13