Культура

Газета.RuГазета.RuАктер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Виктор Проскурин
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР.
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