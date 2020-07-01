Культура
78.ruСкончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена художница Ирина Хонда. Виктор Проскурин прославился после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена».
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Виктор Проскурин умер от той же болезни легких, что Георгий Данелия и Олег Ефремов
Комсомольская правда03:50
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Политика
Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Общество
В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования
Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми
В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.
iXBT.com 03:47
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Шоу-бизнес
Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем
Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
Политика
Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений
Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Вести.Ru 06:23
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Политика
NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой
Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
32CARS.ru 02:57
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
Происшествия
Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине
Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook.
Газета.Ru 05:19
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Возгорание в Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировано
Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
Известия вчера в 20:37
Политика
В ГД изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 07:00
Гаджеты
Свежая версия Windows 10 взяла хороший старт
Вышедшая месяц назад свежая версия операционной системы Windows 10 взяла хороший старт и уже успела захватить 7% рынка ПК с Windows 10.
iXBT.com 06:45
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Культура
Киркоров стал прототипом русского певца в комедии о Евровидении
Российский певец Филипп Киркоров вдохновил актера Дэна Стивенса на его персонажа Александра Лемтова в новом фильме от Netflix Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
Политика
Россия заявила об использовании террористами системы ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт сообщила на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты потрясены тем, что Россия решила прекратить взаимодействие через систему деконфликтинга, поставив под угрозу «миллионы жизней» из-за затруднений с доставкой гуманитарной помощи.
РБК 29 июня в 14:48
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС вчера в 04:09
Политика
Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Политика
Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля
Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Моя Москва.онлайн 06:01