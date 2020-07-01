Культура

78.ru78.ruСкончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook написала его жена художница Ирина Хонда. Виктор Проскурин прославился после роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена».
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«Люди научились не чувствовать, а играть в чувства»

Коммерсантъ04:27

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

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Виктор Проскурин умер от той же болезни легких, что Георгий Данелия и Олег Ефремов

Комсомольская правда03:50

Биография Виктора Проскурина

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Умер Виктор Проскурин: галерея лучших киноролей

Московский Комсомолец05:26

Умер актер Виктор Проскурин

РИА Новостивчера в 19:40

Умер актер Виктор Проскурин

РБКвчера в 19:26
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Политика

Возле посольства в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
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Общество

В Хабаровском крае и Приморье открылись участки для голосования

Участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ открылись в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
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Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми

В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.
iXBT.com 03:47
Политика

Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму

Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
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Шоу-бизнес

Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем

Мать актера считает, что причиной его смерти стала вредная привычка.
Pravda.Ru 03:01
2
Политика

Послы России и Белоруссии сделали ряд заявлений

Экономическая интеграция Белоруссии и России в рамках Союзного государства не угрожает суверенитету обеих стран, речь идет о новом позиционировании, повышении конкурентоспособности, поддержке экспорта, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Вести.Ru 06:23
4
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре

Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
5
Политика

NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru 06:24
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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

32CARS.ru 02:57
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Армия и оружие

Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Транспорт

Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей

Главными причинами смертности остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств, что привело к гибели практически 85 процентов участников дорожных аварий.
Российская газета 05:13
59
Происшествия

Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине

Многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время тренировочного полета в Южной Каролине, сообщается на странице авиабазы Шоу в Facebook.
Газета.Ru 05:19
9
Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
387
Происшествия

Возгорание в Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировано

Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном во Владимирской области ликвидирован.
Известия вчера в 20:37
19
Политика

В ГД изучат противоречивую публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне изучит публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства, сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 07:00
Гаджеты

Свежая версия Windows 10 взяла хороший старт

Вышедшая месяц назад свежая версия операционной системы Windows 10 взяла хороший старт и уже успела захватить 7% рынка ПК с Windows 10.
iXBT.com 06:45
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
4,2K
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
549
Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
3
Культура

Киркоров стал прототипом русского певца в комедии о Евровидении

Российский певец Филипп Киркоров вдохновил актера Дэна Стивенса на его персонажа Александра Лемтова в новом фильме от Netflix Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga.
Политическая Экспертиза вчера в 12:40
8
Политика

Россия заявила об использовании террористами системы ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт сообщила на своей странице в Twitter, что Соединенные Штаты потрясены тем, что Россия решила прекратить взаимодействие через систему деконфликтинга, поставив под угрозу «миллионы жизней» из-за затруднений с доставкой гуманитарной помощи.
РБК 29 июня в 14:48
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Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС вчера в 04:09
1
Политика

Власти ДНР сняли ограничения на въезд-выезд в Россию

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился снять ограничения на выезд в Российскую Федерацию, которые вводили для соблюдения режима повышенной готовности во время вспышки коронавируса.
ИА Новороссия 06:02
1
Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

Bimru.ru вчера в 05:52
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Политика

Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
7
Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
13
Политика

Путин примет участие в заседании рабочей группы по поправкам 3 июля

Заседание рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции России пройдет с участием президента Владимира Путина в пятницу, 3 июля.
ПолитРоссия 06:47
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Игры

Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered

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Виктор Проскурин
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР.
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