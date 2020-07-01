Культура

Газета.RuГазета.RuАктер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР.
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