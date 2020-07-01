Культура
Газета.RuАктер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Виктор Проскурин умер от той же болезни легких, что Георгий Данелия и Олег Ефремов
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