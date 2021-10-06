В Турции машины Red Bull выкрасят в белый цвет

На машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса в Стамбуле будут преобладать белые цвета, вдохновлённые раскраской Honda RA 272, за рулём которой на Гран При Мексики 1965 года Ричи Гинтер принёс Honda первую победу в Формуле 1. Раскраска AlphaTauri не изменится, но на задних антикрыльях машин Пьера Гасли и Юки Цунода появится слово «Спасибо» на японском языке.