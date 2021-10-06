Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.
На машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса в Стамбуле будут преобладать белые цвета, вдохновлённые раскраской Honda RA 272, за рулём которой на Гран При Мексики 1965 года Ричи Гинтер принёс Honda первую победу в Формуле 1. Раскраска AlphaTauri не изменится, но на задних антикрыльях машин Пьера Гасли и Юки Цунода появится слово «Спасибо» на японском языке.
Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работу с военнослужащими в связи с появлением приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о списке данных, сбор которых может быть угрозой национальной безопасности страны.