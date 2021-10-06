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Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Впоследствии сам директор Государственного музея А. С. Пушкина также отказался от думского мандата.
ТАСС
Машков получил мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.
Москва 24
ЦИК в среду зарегистрировал 11 депутатов Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам "Единой России".
ТАСС
Всего по итогам выборов единороссы получили в нижней палате 126 мандатов по списку и 198 - по одномандатным округам.
ТАСС

С чего всё началось

Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»
Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.
ТАСС03:54

Подробнее о событии

Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»
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Директор музея Пушкина Богатырев вслед за Машковым отказался идти в Думу
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Актер Владимир Машков отказался от мандата «Единой России» в Госдуме
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Актер Машков отказался от думского мандата
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ТАСС: актер Владимир Машков отказался принимать депутатский мандат
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Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы
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Директор Государственного музея А. С. Пушкина Богатырев отказался от думского мандата
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