Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаАктер Владимир Машков предложил не отдавать ни пяди земли русской

Актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий и ведение любых переговоров на эту тему.
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Владимир Путин
У нас переговоры тем не менее проходят с партнёрами по некоторым вопросам. Но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте юристам поручим, попросим их сформулировать это должным образом.
— Владимир ПутинREGNUM вчера в 09:11

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Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий

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В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Вести.Ru вчера в 23:25
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

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Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Армия и оружие

Российские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

Российские военные в Сирии предотвратили конфликт американских солдат с местными жителями.
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Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

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Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе

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