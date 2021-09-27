Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.
Результаты оказались неутешительными, ведь в фекалиях младенцев выявили два распространенных типа пластика, используемых при изготовлении бутылок и игрушек, а также для создания упаковок пищевых продуктов и одежды.
Невский сыграл в «Нападении на Рио Браво» реально существовавшего исторического персонажа - полковника Лейб-Гвардии Российской Империи Ивана Турчанинова, который переехал в 1856 году в Северную Америку и позднее стал одним из героев Гражданской войны в США.