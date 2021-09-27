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Актер Юрий Горин: Александр Ширвиндт ушел из Театра сатиры по состоянию здоровья

О том, что Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Театра сатиры, стало известно ранее в понедельник.
Lenta.ru
«Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность», — цитирует Ширвиндта ТАСС.
РБК
Артист добавил, что Ширвиндт думал об уходе с поста худрука театра на протяжении двух лет.
Lenta.ru
Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
ТАСС

С чего всё началось

Александр Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра сатиры
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.
ТАСС06:34

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