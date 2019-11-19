Шоу-бизнес
Свободная ПрессаАктер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц. Как сообщает в своих новостях РЕН ТВ, скорую Юрий Соломин вызвал сам, после того как несколько дней у него держалась высокая температура.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.РЕН ТВвчера в 18:30
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Малый театр: «Состояние Юрия Соломина стабильное, поводов для беспокойства нет»
Комсомольская правда03:56
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Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
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В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
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