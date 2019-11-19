Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

с чего всё началось

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц. Как сообщает в своих новостях РЕН ТВ, скорую Юрий Соломин вызвал сам, после того как несколько дней у него держалась высокая температура.

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

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