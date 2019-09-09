Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.

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Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы. Соответствующее заявление сделали представители избирательной комиссии по Пермскому краю.

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