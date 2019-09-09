Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАктер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы. Соответствующее заявление сделали представители избирательной комиссии по Пермскому краю.
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.
РИА Новости06:58

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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

РИА Новости06:58

Звезда «Реальных пацанов» избрался в депутаты городской думы

Новости Перми 59.ru04:40

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы

URA.Ru05:57

Звезда «Реальных пацанов» получил мандат депутата Осинской думы

Business Class (Пермь)08:20

«Арменка» из «Реальных пацанов» стал депутатом

КП - Пермь08:13

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Рифей-Пермь08:25

Звезда сериала «Реальные пацаны» стал депутатом

В курсе.ру07:44
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
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РИА Новости 09:21
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Здоровье

Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака

Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.
Газета.Ru 12:04
Политика

В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынок облигаций

Аналитики банка JPMorgan Chase сформировали индекс, который отражает влияние твитов Дональда Трампа на финансовый рынок.
РБК 04:54
Политика

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов

По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.
ТАСС 10:20
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
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Политика

Песков назвал избирательную кампанию «Единой России» успешной

Избирательная кампания «Единой России» в целом по стране прошла успешно, партия показала свое политическое лидерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 06:50
Авто

Hyundai Creta получила спецверсию для России

Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
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Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit

Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика

МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Политика

Евросоюз не признает выборы в Крыму

После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
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Шоу-бизнес

Помощница актера Дмитрия Орлова обвинила его в изнасиловании и избиении

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Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»

RT на русском 10:29
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
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Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км

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Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
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Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
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Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году

Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
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На Украине взорвалась колонна военной техники

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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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Россия увеличила выпуск золота в I полугодии

Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
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Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
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Как работают Яндекс.Новости?
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