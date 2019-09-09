Политика
Политическая ЭкспертизаАктер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы
Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы. Соответствующее заявление сделали представители избирательной комиссии по Пермскому краю.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.РИА Новости06:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 09:21
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Здоровье
Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака
Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.
Газета.Ru 12:04
Политика
В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынок облигаций
Аналитики банка JPMorgan Chase сформировали индекс, который отражает влияние твитов Дональда Трампа на финансовый рынок.
РБК 04:54
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов
По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.
ТАСС 10:20
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Песков назвал избирательную кампанию «Единой России» успешной
Избирательная кампания «Единой России» в целом по стране прошла успешно, партия показала свое политическое лидерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 06:50
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.
UsedCars.ru 10:10
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Футбол
Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Советский спорт 11:16
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Экономика
Россия увеличила выпуск золота в I полугодии
Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.
ТАСС 08:01
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13