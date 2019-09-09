Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.

с чего всё началось

Исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы. Соответствующее заявление сделали представители избирательной комиссии по Пермскому краю.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.

Здоровье Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.

Политика В США создали индекс влияния твитов Трампа на рынок облигаций Аналитики банка JPMorgan Chase сформировали индекс, который отражает влияние твитов Дональда Трампа на финансовый рынок.

Политика Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,45% голосов По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика Песков назвал избирательную кампанию «Единой России» успешной Избирательная кампания «Единой России» в целом по стране прошла успешно, партия показала свое политическое лидерство, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто Hyundai Creta получила спецверсию для России Дилеры Hyundai начали продажи лимитированной спецсерии компактного кроссовера Hyundai Creta под названием Rock Edition.

Политика Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.

Политика МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.

Политика Евросоюз не признает выборы в Крыму После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Футбол Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.

Политика Издание Le Figaro обозначило Киев городом России Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Экономика Россия увеличила выпуск золота в I полугодии Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.