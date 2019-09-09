Политика

ИзвестияИзвестияАктер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости». Он набрал 197 голосов избирателей, или 47,58%.
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.
РИА Новости06:58

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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

РИА Новости06:58

Звезда «Реальных пацанов» избрался в депутаты городской думы

Новости Перми 59.ru04:40

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы

URA.Ru05:57

Звезда «Реальных пацанов» получил мандат депутата Осинской думы

Business Class (Пермь)08:20

«Арменка» из «Реальных пацанов» стал депутатом

КП - Пермь08:13

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Рифей-Пермь08:25

Звезда сериала «Реальные пацаны» стал депутатом

В курсе.ру07:44
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Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Общество

Найдено решение одной из сложнейших математических задач

За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
Происшествия

В Нижнем Тагиле прокурор запросил реальные сроки для полицейских, пытавших задержанного

В Нижнем Тагиле прокурор попросил приговорить к реальным срокам троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Медиазона 08:53
Общество

Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

Ведомости вчера в 22:25
Здоровье

Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности

Минздрав России своим приказом утвердил требования к проведению внутреннего контроля безопасности и качества медицинской деятельности.
Российская газета 06:33
Общество

Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Происшествия

Напавший на дом Памфиловой признал вину

РИА Новости 08:56
Общество

Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов

Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко ради Александра Абдулова бросила мужа-изменщика

Кравченко призналась, что ради Абдулова бросила своего мужа. Актриса вспомнила, что была по уши влюблена в звезду советского кино.
Bimru.ru 07:23
Политика

Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу

Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.
РЕН ТВ 10:42
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

При низкой явке успешную мобилизацию осуществила оппозиция, что привело к значительному расширению представительства в Мосгордуме.
Газета.Ru 10:18
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
Происшествия

В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона

Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Происшествия

На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
RT на русском 10:11
Политика

Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.
ТАСС 10:34
Авто

Hyundai Creta получила спецверсию для России

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Экономика

Минтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы

"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:43
Происшествия

В Чувашии школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Космос

Индия отыскала на Луне свой корабль

Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
Росбалт 07:48
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Интернет

Вышла бета-версия браузера Vivaldi для Android

В магазине приложений Google Play Market появилась первая публична бета-версия браузера Vivaldi для операционной системы Android.
Игромания.ру 10:35
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС

На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Футбол

Марадона: «После моего совета Месси стал забивать со штрафных»

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Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
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