Политика

ИзвестияИзвестияАктер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости». Он набрал 197 голосов избирателей, или 47,58%.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.
РИА Новости06:58

Подробнее о событии

Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

РИА Новости06:58

Звезда «Реальных пацанов» избрался в депутаты городской думы

Новости Перми 59.ru04:40

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы

URA.Ru05:57

Звезда «Реальных пацанов» получил мандат депутата Осинской думы

Business Class (Пермь)08:20

«Арменка» из «Реальных пацанов» стал депутатом

КП - Пермь08:13

Звезда сериала «Реальные пацаны» стал депутатом

В курсе.ру07:44

Звезда «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Рифей-Пермь08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика

США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика

Президент Литвы заявил о борьбе Белоруссии за свою независимость

Белоруссия борется за свою независимость, а Литва и ЕС поддержат ее в этом, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
Взгляд.ру 13:19
Шоу-бизнес

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика

Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Известия вчера в 18:15
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Александр Беглов лидирует на выборах в Петербурге

АБН вчера в 14:19
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Гаджеты

В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose

Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Шоу-бизнес

Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Политика

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Происшествия

В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности

В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

РИА Новости 12:49
Политика

Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной

Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика

В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию

Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
Аргументы недели 11:41
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел вчера в 15:42
Экономика

Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17 — 19 сентября

Тюменский нефтегазовый форум будет проходить с 17 по 19 сентября в столице региона, сообщает kp.ru.
RT на русском 13:45
Футбол

Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра

Sport24.ru 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное