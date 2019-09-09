Политика

Pravda.RuPravda.RuАктер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Прикамье

Исполнитель роли Арменки в популярном российском телесериале "Реальные пацаны" избран депутатом Осинской городской думы. Об этом агентству новостей РИА сообщили в избиркоме по Пермскому краю.
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

Исполнитель роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", глава компании в сфере лесоводства Армен Бежанян избран депутатом Осинской городской думы, сообщили РИА Новости в избиркоме по Пермскому краю.
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Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае

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