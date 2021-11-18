Volkswagen представил новую версию Taos для России

Напомним, ранее Volkswagen Taos для России были доступны только со 150-сильным турбированным 1,4-литровым бензиновым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с передним или полным приводом, а также со 110-сильным 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.