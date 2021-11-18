Напомним, ранее Volkswagen Taos для России были доступны только со 150-сильным турбированным 1,4-литровым бензиновым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с передним или полным приводом, а также со 110-сильным 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
"Министр (внутренних дел и администрации Польши) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — говорится в сообщении.
МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.
Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").