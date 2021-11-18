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Актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет

Российский актер Игорь Савочкин умер на 59-м году жизни.
РИА Новости
Причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью, утверждает Mash
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BFM.ru
Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка в Саратовской области.
Канобу
Актер играл роли в фильмах «Адмиралъ», «Ирония судьбы.
Коммерсантъ

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Актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет
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Mash: причиной смерти актера ленты «Ночной дозор» Савочкина стала печеночная декомпрессия
Lenta.ru08:50
Скончался актер из «Ночного дозора» и «Ивана Денисовича» Игорь Савочкин
ИА InterMedia06:12
Умер сыгравший в «Ночном дозоре» и «Адмирале» Игорь Савочкин
РБК07:34
Умер актер из фильма «Ночной дозор» Игорь Савочкин
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Умер Игорь Савочкин, снимавшийся в «Ночном дозоре», «Адмирале» и «Левиафане»
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Названа причина смерти актера «Ночного дозора» Игоря Савочкина
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