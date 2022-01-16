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Актер из сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет

Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.
РИА Новости
Известно, что Иван Рудаков был госпитализирован на днях в тяжелом состоянии.
RuNews24.ru
Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров.
РИА Новости
Обучался во ВГИКе, широко известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".
РИА Новости

Подробнее о событии

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