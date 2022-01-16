РИА НовостиАктер из сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иван Рудаков умер в возрасте 43 летПричиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.РИА НовостиИзвестно, что Иван Рудаков был госпитализирован на днях в тяжелом состоянии.RuNews24.ruИван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров.РИА НовостиОбучался во ВГИКе, широко известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".РИА НовостиЧитать далееСвернутьDailyDailyФАНАпралГазета.RuКанобуВечерняя МоскваReadovka NewsНТВЧелны-ТВЭкспресс газетаЦентральная Служба НовостейРЕН ТВПятый каналПрофильLife.ruРосбалтЭкономика сегодняИзвестияНародные новостиСекрет фирмыПодробнее о событииУ умершей звезды «Кухни» Рудакова были проблемы с сердцем и легкимиРЕН ТВ21:01Умер сыгравший в сериале «Кухня» Иван РудаковИзвестиявчера в 13:06В Москве от последствий COVID-19 умер актер Иван РудаковГазета.Ru16:11Умер актер сериала «Кухня» Иван РудаковТАССвчера в 13:54Актёр Иван Рудаков, сыгравший в «Кухне», умер после летнего коронавирусаФонтанка.Рувчера в 13:14Умер звезда сериала «Медиум» Иван РудаковStarHit.ruвчера в 13:08Актер из сериалов «Кухня» и «Склифосовский» Иван Рудаков умер в возрасте 43 летРИА Новостивчера в 14:19Показать ещёОценить758Поделиться